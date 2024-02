Prorogato il bando Moby. Dalla Fondazione Mps soldi al trasporto sociale

C’è tempo fino al 16 febbraio per partecipare al bando Moby promosso dalla Fondazione Mps. L’obiettivo è sostenere il trasporto sociale delle organizzazioni del Terzo Settore, per favorire la transizione energetica dei veicoli con positivi riflessi in termini ambientali e di consumi. Il plafond messo a disposizione da Fondazione Mps per agevolare l’acquisto di veicoli per il trasporto collettivo, o individuale, a ridotto impatto energetico e ambientale è di 150mila euro. Il bando è rivolto agli Enti locali associati per l’esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie e agli ETS della provincia.