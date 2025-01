Progetto geotermico ‘Lucignano’. Accolto il ricorso di Radicondoli

Il Tar per la Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Radicondoli per l’annullamento del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto geotermico pilota ‘Lucignano’. "Il progetto pilota Lucignano – afferma il sindaco Francesco Guarguaglini – sarebbe ricaduto nel cuore del territorio di Radicondoli, la centrale di produzione si sarebbe trovata ai piedi della collina di Radicondoli e la centrale di reiniezione a quella di Belforte. Eravamo sicuri di essere nel giusto". Con la sentenza 76/2025 quindi il Tar ha espresso il suo parere ed il progetto denominato Lucignano, per la ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di impianti pilota, espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2022, non si potrà fare. "E’ un risultato straordinario per tutta Radicondoli e su cui questa comunità si espressa in modo chiarissimo – continua Guarguaglini –. La geotermia ha un valore grandissimo, così come ce lo ha il rispetto dei territori, delle indicazioni dei loro piani strutturali e degli atti di pianificazione della Regione Toscana. Il consiglio comunale di Radicondoli ha espresso la propria contrarietà al progetto a maggio 2022. Prima c’era stata la mozione di maggioranza del 29 aprile 2022. Inoltre, la delibera di giunta regionale del 2 dicembre scorso, fortemente voluta e cercata da me in quanto sindaco, ribadisce il no categorico all’intesa per il progetto Lucignano. Invece il Governo espresse a ottobre 2022 un giudizio positivo di compatibilità ambientale. Provvedimento contro il quale ci siamo sempre opposti e su cui abbiamo fatto ricorso al Tar".

"Di questo risultato – fa notare il sindaco - ringraziamo l’avvocato Michele Grieco che ci ha rappresentato e difeso, figlio di un intenso lavoro di studio delle criticità giuridico-tecniche, che ha dimostrato grande acume e capacità professionale. Ed ancora, la geologa Maria Teresa Fagioli e l’architetto Lorenzo Vallerini, che hanno supportato l’avvocato, il presidente Eugenio Giani che si è opposto sin dall’inizio al procedimento del Consiglio dei Ministri rigettando l’intesa e raffermando la sua contrarietà al Progetto Pilota Lucignano con la delibera di giunta regionale del 2 dicembre scorso. I ringraziamenti vanno anche alla Società Sa.Ro. srl di Radicondoli che ha presentato un autonomo ricorso al TAR rafforzando l’azione congiunta che ha consentito di raggiungere questo grande risultato".

Lodovico Andreucci