Progetti con fondi Pnrr. L’Asl Sud Est si affida alla Finanza

L’Asl Toscana Sud Est si affida alla Guardia di Finanza per la tutela delle risorse destinate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Presso la caserma Generale Guido del Buono di Arezzo, è stato siglato il protocollo d’intesa tra l’Asl Sud Est e i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Arezzo, Grosseto e Siena. Con tale sottoscrizione il direttore generale Antonio D’urso ed i comandanti provinciali Gdf di Arezzo, Walter Mazzei, di Grosseto Nicola Piccinni e di Siena Pietro Sorbello, hanno avviato una collaborazione per rafforzare le attività di controllo finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. Il protocollo prevede comunicazioni periodiche, anche per le operazioni sospette di riciclaggio e per favorire le attività di controllo.