Problemi con l’operatore telefonico. Il Corecom offre la conciliazione

Il Corecom, con il ConciliaWeb Tour, è arrivato in città. Siena è stata la terza tappa del tour regionale pensato per far conoscere meglio il Comitato toscano per le comunicazioni e i suoi servizi ai cittadini, di modo che possano avvalersene se necessario. "Quest’anno ci stiamo concentrando su un aspetto specifico: le conciliazioni. Abbiamo una piattaforma chiamata ConciliaWeb, accessibile gratuitamente - ha spiegato Marco Meacci, Presidente del Corecom -. Quando un privato o un’impresa ha un problema con un operatore telefonico, può rivolgersi a noi per avviare una conciliazione. Ogni anno riceviamo tra le 5.000 e le 6.000 richieste e, grazie a questo servizio, riusciamo a restituire ai cittadini un milione di euro in indennizzi. Oggi siamo a Siena per chiedere la collaborazione dei Comuni: attraverso gli Urp e altri uffici possiamo creare un punto di raccordo tra i cittadini e il nostro servizio, che è totalmente gratuito". Si tratta di un tema di grande impatto quotidiano quello dei rapporti con i gestori telefonici e i loro call center. Il Corecom, su delega dell’Agcom, si occupa di svolgere le conciliazioni facendo da tramite per i cittadini che hanno riscontrato problemi con i gestori telefonici o con le bollette. "Dopo le tappe di Firenze e Livorno siamo a Siena per l’evento conclusivo - ha detto Bianca Maria Giocoli, componente del Corecom -. La piattaforma ConciliaWeb permette agli utenti di presentare contestazioni e richieste nei confronti delle compagnie telefoniche in modo rapido, semplice e gratuito. Abbiamo riscontrato che alcune fasce di popolazione faticano ad accedere al servizio. Per l’ 81,3% dei casi le conciliazioni si risolvono positivamente, il problema è che molti cittadini non sanno di poter richiedere una conciliazione: ecco perché siamo qui oggi, per far conoscere questa opportunità".

L’obiettivo è che i Comuni facciano da tramite con i cittadini che hanno difficoltà ad accedere alla piattaforma. "L’attività del Corecom non si limita a questo - ha precisato Anna Paris, consigliera regionale del Pd -. Si occupa anche di promuovere iniziative come premi per le migliori tesi di laurea, riconoscimenti per i migliori comunicatori e concorsi per gli spot più efficaci su tematiche sociali e comunicative. Senza dimenticare le attività istituzionali, come quelle legate alle campagne elettorali".

Eleonora Rosi