Primo giorno a bordo di bus navetta. Esame superato per turisti e giunta

Il primo giorno dei bus navetta richiama, al parcheggio in Pescaia, lo stato maggiore della Polizia Municipale, l’assessore alla mobilità Enrico Tucci e i dirigenti di SiGeRiCo e Tiemme. I bus navetta a basso impatto ambientale, alimentati a metano e con una capienza di 90 posti, non si fermano mai. Ogni 6 minuti ne parte uno, a mezzogiorno già 15 pullman turistici hanno ’scaricato’ le comitive che sono salite a bordo dei mezzi più ’puliti’ per arrivare al campino di San Prospero. Quando inizierà l’anno scolastico, le navette partiranno dal Fagiolone nella fascia oraria 12,15-14,15. E da lì saranno collegate con San Prospero. A San Marco il meccanismo sarà diverso, ma la sperimentazione per ora riguarda l’attracco del Campino.

"Se si vuole parlare di numeri, a fine giugno a Siena sono stati 9.176 i pullman turistici, il 15% in più dell’anno scorso - afferma l’assessore Tucci -. Facendo le proiezioni a fine anno supereremo sicuramente quota 15mila bus turistici. E il periodo di fuoco non è agosto, un mese di rodaggio, ma settembre e ottobre. Per questo abbiamo scelto di partire con la sperimentazione ora, per apportare correzioni in corso d’opera, senza l’urgenza del traffico. La novità durerà fino a novembre, se avrà esito positivo sarà estesa ad altri attracchi oltre San Prospero".

Qual è l’obiettivo finale del suo piano?

"Mi sembra palese. Vorrei togliere dal centro storico i 15mila pullman turistici. Con i bus navetta e le prenotazioni più efficaci per le comitive, potremmo gestire nel modo migliore i flussi di turisti, programmare in modo efficace arrivi e partenze, avere una visione in tempo reale dei posti occupati nei parcheggi e dei ticket da pagare, sapere quali sono gli orari di maggior traffico. L’anno prossimo metteremo la prenotazione obbligatoria".

Unendo il progetto dei bus navetta alle multe sulle violazioni negli accessi alla ztl, il piano è ’ripulire’ la città?

"I lavori al campino di San Prospero inizieranno a ottobre, ma non volevamo iniziare questo servizio a caldo. Il disegno finale è una città più ordinata. E’ la risposta anche all’interrogazione, giusta, del Pd in consiglio sugli accessi alla ztl. Metteremo ordine anche ai permessi di accesso, per dare vantaggio anche ai residenti che usano il loro permesso in modo giusto".

Vale anche per il telelaser?

"Servirà alla polizia municipale per limitare la velocità soprattutto in Pescaia. Non so dove si posizioneranno i vigili con il sistema di controllo, ma anche questo migliorerà il traffico".

Mette l’accento anche sul basso impatto ambientale...

"I conti sono facili da fare. Ogni navetta può portare in centro 90 turisti, circa due pullman. Inquina la metà di un bus normale, quindi le emissioni saranno ridotte a un quarto. E nell’area di San Prospero ci sarà meno traffico. Una città più pulita e ordinata sarà un vantaggio per tutti: turisti, residenti, operatori, guide turistiche. Speriamo non ci siano problemi, ci aspettiamo collaborazione da parte di tutti. Altrimenti i risultati auspicati non ci saranno e sarà un danno per Siena".

Marco Pieri, dirigente di Tiemme, aggiunge i numeri dei bus navetta previsti dalla società, che ha raggiunto un accordo con SiGeRiCo ("è importante - chiosa Tucci - così aiutiamo anche le aziende di trasporto locale") per il nuovo servizio. "I bus navetta passano ogni 6 minuti, ognuno ha una capienza di 93 persone e un impatto ambientale pari al 25% di un autobus normale. Non è un investimento, è un incarico che vogliamo portare a termine nel migliore dei modi. Tiemme è un service per la mobilità, abbiamo servizi analoghi ed efficienti in Maremma e all’Argentario".