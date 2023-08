’Prima’ nazionale del film su Villari

Sarà presentato a Cetona oggi alle 21.15, ai giardini pubblici, in anteprima nazionale, il film-documentario ’Un’idea di libertà. Rosario Villari e Noi’ del regista, storico del cinema e critico cinematografico Vito Zagarrio. Nel film, tra i protagonisti ci sono Rino Caputo, John Elliot (deceduto nel 2022, storico britannico e amico di Rosario Villari), Marina Formica (ordinaria di Storia moderna all’Università di Roma Tor Vergata, presidente della Società italiana per gli studi sul secolo XVIII e membro del Comitato scientifico dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano), Francesco Giasi con la partecipazione del regista e di Lucio Villari, fratello di Villari (foto). L’anteprima nazionale sarà presentata da Sirio Bussolotti (ex sindaco di Cetona), presente il sindaco, Roberto Cottini.