Tre milioni per frane e allagamenti ’Manovra’ su piscina e Monumento

Prima variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, parte integrante del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027. L’assessore Massimo Bianchini ha annunciato 3 milioni di euro per il consolidamento idrogeologico del territorio dopo l’alluvione dell’ottobre 2024, evidenziando: "Questi interventi verranno realizzati con urgenza grazie a un finanziamento anticipato dal bilancio comunale e contributi a ristoro dal Dipartimento della Protezione civile". E nel dettaglio: "’Lavori straordinari di consolidamento per la messa in sicurezza di alcuni tratti in frana nel territorio comunale a seguito di evento calamitoso’ prevede 250mila euro; per ’Intervento di ripristino per cedimenti gabbionate lungo le sponde del torrente Riluogo tra via Simone Martini e viale Pietro Toselli è previsto un milione di euro; altri 200mila euro sono destinati all’intervento di ’Ripristino frana in zona Strada Massetana in prossimità del fosso San Marco’". E ancora: "Circa 800mila euro si rendono, invece, necessari per l’intervento di ripristino della strada delle Coste. Altre opere, di importo inferiore a 150mila euro, per il ripristino a seguito di eventi franosi riguardano via Esterna Fontebranda, strada di Terrensano e Belcaro, strada di Montalbuccio e viale Avignone – le parole di Bianchini –. Nel primo trimestre sono stati affidati interventi per 5,5 milioni di euro per complessive 11 nuove opere. Mi riferisco al secondo lotto del Collegio San Marco, all’autorimessa di San Miniato e alla sistemazione di viale Mazzini, mentre la prossima settimana apriranno i cantieri in via Verdi".

Inseriti nel Programma triennale, per l’anno 2025, anche il ripristino della pavimentazione stradale di Strada dei Tufi (410mila euro), il rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche in varie strade comunali della città (200mila euro) e la riqualificazione funzionale e I’adeguamento normativo degli edifici scolastici comunali (300mila euro).

L’assessore ha aggiunto: "In merito alla piscina Amendola, viene variato da 3,5 a 6,5 milioni l’importo previsto perché si deve procedere a demolizione e ripristino dell’area attualmente occupata dalla piscina, nonché la successiva sistemazione dell’area a parco pubblico".

Variazione anche per l’Asilo Monumento: "L’importo passa a 2,5 milioni di euro (da 1 milione e 240mila euro), necessari per il miglioramento statico e sismico, la riqualificazione degli spazi interni ed esterni".

Cristina Belvedere