Consorzi di Bonifica: "Il cerchio dell’acqua". Incontri e dibattiti

Tanti appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue).

L’evento si terrà quest’anno dal 18 al 25 maggio e sarà declinato attorno al tema “Il cerchio dell’acqua”, ma le iniziative promosse dai sei Consorzi di Bonifica regionali, riuniti in Anbi Toscana, inizieranno già nei giorni precedenti e si protrarranno nelle settimane successive. Ci saranno molti incontri oltre ai momenti dedicati alle scuole, tra cui le premiazioni dei ragazzi che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione, occasioni di scoperta e svago sui fiumi, convegni sul tema dell’acqua e della sicurezza idraulica e molto altro ancora.

"Come ogni anno – spiega il presidente di Anbi Toscana, Paolo Masetti – la Settimana della bonifica è l’occasione per mostrare ciò che i Consorzi sono, per evidenziarne le attività e per essere vicini ai cittadini consorziati. Un momento importante di confronto e di incontro nei vari territori".

I Consorzi di Bonifica sono inoltre coinvolti nella premiazione degli alunni delle scuole che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione di cui anche quest’anno Anbi Toscana è partner e che è rivolto alle quarte e quinte classi della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado. A Siena la premiazione si terrà il 29 maggio al Pala Orlandi.

A queste si aggiungono anche gli eventi organizzati dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Venerdì 23 maggio a Buonconvento iniziativa con 70 studenti. Domenica 25 maggio (alle 10, Dopolavoro La Foce di Pienza) sarà invece la volta del Trekking in Valdorcia alla scoperta di alcuni luoghi della bonifica, organizzato insieme al Fai di Siena.