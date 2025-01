Presunto stupro, il Comune sarà parte civile

Il Comune di Chianciano Terme ha dato mandato ad un legale di presentare la costituzione di parte civile dell’amministrazione nel procedimento davanti al gup che vede imputati due giovani schermitori per il presunto stupro di una 17enne, campionessa della specialità che gareggia per i colori dell’Uzbekistan (nella foto la giovane con il suo difensore). Episodio che sarebbe avvenuto in un albergo di Chianciano durante un camp, fra il 4 e il 5 agosto 2023. L’udienza preliminare per Emanuele Nardella, 21 anni, e Lapo Pucci, 19, si svolgerà l’11 febbraio a palazzo di giustizia davanti al gup Andrea Grandinetti.

"Il Comune non è stato individuato come persona offesa dal reato – si legge nella determina del servizio Affari generali e personale – ma è soggetto danneggiato dai fatti contestati quale ente esponenziale immediatamente e direttamente leso nelle proprie finalità concretamente realizzate". L’amministrazione ritiene opportuno costituirsi parte civile in relazione al reato di violenza sessuale "per il risarcimento dei danni, anche d’immagine, arrecati al Comune di Chianciano dagli imputati". Amministrazione "che appare legittimata all’azione in veste di ente esponenziale, impegnato da numerosi anni in un’intensa attività di prevenzione dei reati di violenza di genere contro le donne e di sostegno e supporto alle vittime, anche investendo risorse per la realizzazione di apposite strutture e iniziative a beneficio delle persone offese", recita ancora la determina. Il Comune si è affidato all’avvocato Mauro Cesaroni.

La.Valde.