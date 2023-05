Presentazione Una ’ghirlanda di ricordi’ da sfogliare

Una tazza di ricordi. Corrono sulle strade del tempo perduto le 128 pagine della splendida raccolta di racconti di Patrizia delle Ghirlande, al secolo Patrizia Bifolchi. 128 ricami su carta per un titolo, “Una ghirlanda di ricordi“, che gioca con lo pseudonimo che Patrizia ha scelto in omaggio alla sua arte di intrecciare ghirlande decorative. Il libro, con prefazione di Giustina Orientale Caputo, docente di Sociologia all’Università Federico II di Napoli, sarà presentato domani alle 17 alla Fattoria Il Pulcino di Montepulciano, dove Patrizia è nata, vive, si è diplomata, svolge il mestiere di nonna, ha lavorato. Patrizia ci apre il suo scrigno di emozioni, di riflessioni, di frammenti autobiografici, di aneddoti quasi sempre ambientati a Montepulciano. E sforna sempre un pezzo unico, irripetibile, come sono le sue ghirlande. Il suo è uno stile fatato, che sa di incanto, di pulito. Odora di lenzuola appena lavate dove è più facile sognare.

Marco Brogi