Prenotazioni Cup. Interruzione oggi per tutta la giornata

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che oggi non sarà possibile effettuare prenotazioni al CUP in alcuni dei canali preposti, per l’avvio del nuovo sistema ’Onith On.Health’. I punti CUP saranno in funzione esclusivamente per il laboratorio analisi e per la Libera professione. Le attività ambulatoriali saranno svolte regolarmente e la normale attività di prenotazione riprenderà domani. L’Azienda specifica che l’interruzione delle prenotazioni è necessaria per il passaggio ad un sistema più evoluto e tecnologicamente avanzato per la gestione delle prenotazioni.