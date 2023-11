"Premio di Ricerca in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare: vincitori premiati"

In Rettorato si è svolta la terza edizione del Premio di ricerca per gli specializzandi in Malattie dell’apparato cardiovascolare della Scuola di specializzazione di Siena, intitolato alla memoria del professor Francesco Maria De Luca, cardiologo scomparso nel 2020 e direttore della Cardiologia dell’AouSenese. Il primo premio è stato vinto dal dottor Nicolò Ghionzoli, il secondo premio dalla dottoressa Francesca Turchini ed il terzo al dottor Carmine Marallo, prossimi alla specializzazione all’Università degli Studi. "Oggetto del premio – spiega il professor Matteo Cameli, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato cardiovascolare dell’Università di Siena e cardiologo dell’Aou Senese - sono state le tre migliori tesi, che vertevano su progetti di ricerca di eccellenza nell’ambito, rispettivamente, di terapia intensiva cardiologica, di utilizzo dell’imaging nello scompenso cardiaco e di elettrofisiologia".

Della commissione giudicante hanno fatto parte la professoressa Serafina Valente, direttore del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare dell’AouS e i cardiologi Francesca Cesareo e Rodolfo Gentilini: sono stati premiati l’importanza del contenuto, chiarezza dell’esposizione, l’originalità del lavoro ed il potenziale risvolto clinico dei risultati.