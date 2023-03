Premiata la ’super’ mensa scolastica

La mensa di Chianciano Terme è tra le più virtuose d’Italia. A Roma nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, è andato in scena il "Summit della mensa scolastica, sana, sostenibile e opportunità per il Paese", momento di confronto sul tema della ristorazione scolastica ma anche l’occasione proprio per premiare le mense più virtuose secondo l’Osservatorio di Foodinsider. Tra le undici premiate (nella categoria "mensa green") c’era anche la mensa di Chianciano Terme dove, ha spiegato in una nota il Comune termale, "coinvolgendo cuochi, insegnanti e genitori, è stato intrapreso un percorso di miglioramento che ha permesso di ridefinire l’equilibrio del menù proposto, conquistando 45 punti rispetto al menù dell’anno precedente e raggiungendo il successo in termini di gradimento da parte dei bambini e delle famiglie". Presente alla cerimonia il sindaco Andrea Marchetti: "Il Comune di Chianciano Terme - ha detto il primo cittadino -, in quanto storica località termale, ha la cura della salute e del benessere nel proprio dna e per questo oggi tiene a diffondere i valori di un’alimentazione sana nelle proprie scuole, grazie all’impegno sì dell’amministrazione, ma anche di tecnici, studenti, insegnanti e di Camst group, l’azienda di ristorazione che si occupa del servizio di refezione". Per l’assessore Laura Ballati, "si accoglie con soddisfazione la notizia di questo riconoscimento che attesta la qualità del servizio di refezione proposto nel nostro Comune e gratifica quanti ogni giorno lavorano per assicurare ai giovani cittadini un’alimentazione corretta, che è un ulteriore aspetto formativo all’interno delle nostre scuole". Oltre a Chianciano i Comuni premiati sono quelli di Fano, Parma, Cremona (categoria "mensa top"); Bergamo, Lecce e Sesto Fiorentino (categoria "mensa di comunità"); Bologna e Roma ("mensa green"); Venezia e Napoli ("categoria "mensa partecipata").