Prelievi, domani all’Asl solo urgenze. Alle Scotte prenotazione ’Zerocode’

Alcune variazioni domani anche nella Zona distretto Senese per le attività dei punti prelievo: l’Asl Sud Est segnala che nella giornata di domani ci saranno limitazioni per i prelievi nella Zona distretto Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese e appunto anche nella Zona distretto Senese. I presidi di Chiusi, Chianciano Terme, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga e Abbadia San Salvatore garantiranno solo le urgenze, ovvero i prelievi legati a tempo di Quick ed emocromo per oncologici. Il laboratorio di Nottola, a servizio di buona parte dell’area, avrà infatti attività limitata per via della ricorrenza della festività di San Giovanni Decollato, patrono della città di Montepulciano. Agli Ospedali riuniti della Valdichiana sia l’ufficio ticket sia il punto prelievi saranno chiusi. L’Asl Toscana Sud Est si scusa per gli eventuali disagi.

Attività regolare invece al punto prelievi unico delle Scotte (foto), che dal 20 agosto ha attivato le prenotazioni online sulla piattaforma unica della Regione Toscana ’Zerocode’, che ha sostituito ’Zerocoda’: rispetto al precedente servizio, al momento dell’ingresso nella piattaforma, è necessario l’inserimento del numero della ricetta elettronica, come avviene nel caso della prenotazione di esami e prestazioni ambulatoriali.