’Pranzo dell’Amicizia’ per i poveri. In cento a tavola a Poggibonsi

Poggibonsi realtà solidale nei confronti di persone che stanno attraversando periodi di forte difficoltà. A livello economico e non soltanto. Più di cento gli ospiti ai tavoli sistemati per l’occasione nei locali parrocchiali dello Spirito Santo a Poggibonsi per il ’Pranzo dell’Amicizia’, seconda edizione di un progetto targato Caritas che si propone di offrire una giornata diversa a quanti, singoli o componenti di nuclei familiari, si trovano ad affrontare i problemi gravi di una quotidianità da vivere in salita.

La Caritas di Poggibonsi ha dunque organizzato l’iniziativa grazie al sostegno dei suoi volontari, contando anche sull’apporto della Confraternita della Misericordia, della Società San Vincenzo de Paoli e delle parrocchie dello Spirito Santo (che appunto ha messo a disposizione gli spazi) e di San Giuseppe. Un momento di autentica fraternità, hanno spiegato i promotori, in linea con quanto auspicato da Papa Francesco, che sollecita "la Chiesa a uscire dalle proprie mura per incontrare la povertà nelle molteplici accezioni in cui essa si manifesta nel mondo di oggi". Propositi che troveranno piena attuazione anche in un’altra occasione molto vicina nel tempo: la Giornata mondiale del povero in calendario per il 19 novembre, domenica prossima. "E’ stata per noi e per le nostre comunità una vera festa di condivisione – ha detto in fase di consuntivo dell’esperienza don Gianfranco Poddighe, parroco di San Giuseppe e alla guida della Caritas cittadina – in un incontro a cui hanno preso parte tante persone che sosteniamo e assistiamo ogni giorno. Insieme con loro tanti volontari, sacerdoti e suore per sottolineare che non vogliamo lasciare indietro nessuno. Un grazie speciale – ha aggiunto don Gianfranco – ai tanti volontari che ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato nel voler realizzare per il secondo anno il Pranzo dell’Amicizia, come segno di una città solidale e accogliente". Un dato stabile, secondo le cifre in possesso della Caritas, in merito al numero di persone da assistere sul territorio. A prestare aiuto alla popolazione di Poggibonsi, oltre alla Caritas nella sede operativa di via Col di Lana, sono anche l’Emporio della Solidarietà, nella struttura di via Montenero attiva dal 2016, e poi le parrocchie, con il sostegno di gruppi di volontari che hanno a cuore il "bene comune" e di addetti ai servizi a fine benefico che si prendono cura, sempre in maniera del tutto disinteressata, delle esigenze primarie della collettività, dagli alimenti al vestiario.

Paolo Bartalini