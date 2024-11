Pramac non ferma la sua corsa. Nuovi investimenti sul territorio

In Pramac dopo la vittoria si festeggia ancora, con due prospettive: al centro i dipendenti e una nuova espansione sempre sul territorio. Ad essere orgogliose della vittoria di domenica sono anche le comunità della Valdelsa e della Provincia di Siena. L’azienda fu fondata nel 1966 da Mario Campinoti e nonostante l’espansione a livello mondiale ha sempre tenuto nel senese il primo quartiere generale, con particolare attenzione verso i dipendenti. Da ricordare che ai suoi lavoratori lasciò un premio di risultato per l’anno 2021 cresciuto in media del 34% rispetto al precedente arrivando a erogare per alcuni dipartimenti aziendali un premio pari a 5.150 euro, fu tra i più alti di tutta Italia. Non è un caso che domenica i dipendenti e le loro famiglie hanno festeggiato la vittoria di Martin proprio in azienda. Le prospettive per Pramac sono ambiziose. Negli ultimi due anni, l’azienda ha concentrato sforzi significativi nel favorire un abbassamento dell’età media del personale, che si è ridotta di circa il 10%, puntando sull’integrazione di nuovi talenti nell’organico. Da sottolineare i vari accordi e ingresso sostanziale anche nell’Its colligiano. Dal 2022, Pramac ha assunto 53 giovani under 30, "portando una ventata di freschezza, energia e innovazione in azienda, con l’obiettivo di costruire un team sempre più dinamico e proiettato verso il futuro – così viene affermato –. Dal 2023, Pramac ha lanciato lo ’Study Support Program’, un’iniziativa mirata a sostenere le famiglie dei dipendenti con figli iscritti all’università. L’azienda ha erogato 5 borse di studio nel 2023 e 4 nel 2024, per incentivare l’accesso allo studio e alleviare le spese familiari. Questo progetto si inserisce nella più ampia visione di Pramac, che mette al centro il benessere e il supporto dei propri collaboratori anche nelle loro esigenze personali e familiari". Tra le prospettive per il futuro di Pramac è la sua espansione. L’azienda ha, infatti, iniziato i lavori per un importante ampliamento dello stabilimento di Casole: una nuova fabbrica di circa 12mila metri quadri da cui ci si aspetta un’ulteriore crescita occupazionale dalla seconda metà dell’anno prossimo. Al primo posto rimangono comunque i dipendenti. E la prospettiva nel futuro è di continuare su questa strada. Infine tra il 2022 e il 2024, il Gruppo ha attivato 54 percorsi di stage e tirocini presso il plant di Casole d’Elsa, offrendo a studenti e neolaureati la possibilità di formarsi con un tasso di conversione in assunzioni del 71%, Pramac conferma il proprio impegno a investire nel futuro dei giovani talenti.

Lodovico Andreucci