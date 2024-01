Pramac in Fondazione Its

Niccolò Borracchini, corporate general manager di Pramac, è un nuovo membro della giunta esecutiva e vicepresidente della ‘Fondazione Its Energia e Ambiente’. E’ stato nominato dall’assemblea e dal consiglio della Fondazione, rafforzando così la partecipazione del colosso industriale casolese nell’Istituto Tecnico Superiore, punto di riferimento regionale per l’alta formazione dei giovani in ambito energetico e ambientale, di cui era tra i soci fondatori. Fin dall’inizio della collaborazione con l’istituto tecnologico post diploma, la multinazionale, leader a livello mondiale per la produzione di generatori e macchinari per la movimentazione di materiali, ha contribuito all’ampliamento delle opportunità formative e professionali per gli studenti dell’istituto. "E’ un onore essere scelto come vicepresidente della Fondazione Energia e Ambiente – le prime parole di Borracchini – Guardo con entusiasmo alla collaborazione con il presidente Macrì e tutto il team, per continuare l’importante percorso di questa eccellenza del nostro territorio nel formare giovani talenti e connetterli con le aziende". "L’ingresso in giunta e la vicepresidenza di Borracchini saprà fornire un apporto strategico all’operato e allo sviluppo della Fondazione", afferma il presidente Its Macrì.

A.V.