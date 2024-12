Praesepium rivive a Casole d’Elsa. Domani torna la rappresentazione

Praesepium entra nel vivo. La rievocazione storica che il borgo di Casole D’Elsa dedica alla Natività si prepara alla seconda delle sei giornate in scaletta. Quella di domani quando, tra le 15 e le 19, il paese cambierà volto per proporre un viaggio indietro nei secoli con uno spettacolo open air in cui vivere le emozioni e le suggestioni di un presepe vivente diffuso per piazze e vie.

Andrà così in scena il ciclo completo di rappresentazioni fissate per Praesepium 2024-2025, dopo l’inaugurazione che è stata in programma nel giorno di Santo Stefano, alla presenza del sindaco di Casole d’Elsa, Andrea Pieragnoli e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che, nell’occasione, ha ricordato l’autorevolezza e il significato di una manifestazione che riporta con realismo e fedeltà al tempo della nascita di Gesù, andando a valorizzare ulteriormente uno dei borghi storici più belli della Toscana con il coinvolgimento dell’intera comunità locale. L’evento offrirà la possibilità di rivivere scene, personaggi e luoghi della Betlemme dell’anno zero con un connubio tra arte, storia, teatro e spiritualità che offrirà un’esperienza immersiva per regalare stupore a visitatori di ogni età.

Il taglio del nastro ha simbolicamente dato il via a una rievocazione sviluppata lungo un percorso di due chilometri ricco di sorprese e meraviglia, con un itinerario che permette di camminare tra l’arena dei gladiatori, il mercato degli schiavi, l’accampamento romano, il castello di Erode, gli allevamenti con gli animali da cortile, le botteghe artigiane, il lebbrosario nell’oliveta e, infine, la capanna della Natività. Ognuno di questi luoghi sarà animato da scene teatralizzate in cui scoprire le vicende del passato o andare a interagire direttamente con i personaggi in abiti storici fedelmente riprodotti.

Le date successive di Praesepium sono in programma mercoledì 1 gennaio, sabato 4 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio. Con l’orario che va sempre dalle 15 alle 19. Il realismo e la cura di Praesepium sono valsi, per il secondo anno consecutivo, la candidatura al premio nazionale Italive che valorizza i migliori eventi organizzati nella penisola.