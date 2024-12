Potature alberi. Lavori a San Prospero e in zona ospedale

Proseguiranno per tutto il mese di dicembre gli interventi di potatura e manutenzione delle alberature cittadine. Terminate le operazioni a Taverne d’Arbia, interessata dalle potature nelle scorse settimane, una squadra di operatori si è già spostata nell’area dell’ospedale, dove sono in corso attività di spalcatura, potatura e rimonda del secco sugli alberi. I lavori si concluderanno per Natale. Un’altra squadra interverrà in via delle Province su alcune piante che richiedono attenzioni particolari, mentre gli operatori impegnati a San Prospero continueranno le operazioni avviate lil 28 ottobre.