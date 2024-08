Posti da invalidi occupati. Allarme a Campostaggia

Invadere i posti auto riservati agli invalidi. Succede soprattutto al parcheggio davanti all’ingresso dell’ospedale di Campostaggia. A denunciare questa brutta abitudine è la figlia di un portatore di handicap, che ha contattato il giornale. "Mio padre – racconta – ha gravi problemi di deambulazione e per questo motivo è titolare di un permesso per la sosta nei posti auto per i disabili. Ma al parcheggio di fronte all’ospedale di Campostaggia quasi mai riesce a trovare un posto per la macchina negli spazi per i disabili. Sono tutti occupati. E’ una cosa indegna". Per chi invade il posto auto riservato ai portatori di handicap è prevista una multa di 85 euro. Inoltre, c’è la decurtazione di due punti sulla patente. E di multe la Municipale ne ha fatte e ne continua a fare tante. Ma la linea dura non sembra frenare l’inciviltà. Tra l’altro, anche i parcheggi per le giovani mamme e le donne in dolce attesa, stando a quanto segnalato, vengono spesso occupati da chi non ne ha il diritto. Come il falso invalido smascherato e denunciato tempo fa dalla Municipale del comando di Poggibonsi. Con un permesso auto per invalidi ben riprodotto circolava per Poggibonsi andando a ‘rubare’ gli spazi riservati ai disabili.