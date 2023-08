Poste ricerca portalettere per la provincia La storia di Rocco, assunto ad Abbadia

Poste Italiane ricerca nella provincia di Siena portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 4 settembre il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito di Poste: i candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato e si occuperanno del recapito postale nell’area territoriale di propria competenza. La ricerca ancora in corso ha già visto 7 assunzioni nella provincia di Siena: Rocco Cutuli (nella foto) è uno dei 7 assunti a tempo indeterminato. Ha preso servizio da pochi mesi come portalettere nel centro distribuzione di Abbadia San Salvatore. "Ho iniziato il mio percorso con Poste Italiane candidandomi come portalettere in Toscana – racconta il giovane –; sono stato quindi selezionato nella provincia di Siena dove ho avuto l’opportunità di trascorrere un anno. L’esperienza sicuramente all’inizio è stata molto travagliata per la difficoltà in sé del ruolo. Dopo poco ho firmato l’indeterminato e a 26 anni mi sono quindi ritrovato ad avere una grande opportunità, a partire dalla stabilità lavorativa in un contesto dove ho la possibilità di crescere lavorativamente ma soprattutto anche maturare a livello personale"