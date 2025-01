Poste Italiane dichiara guerra alle truffe. Arriva il vademecum per la clientela

Poste Italiane mette al centro la sicurezza dei cittadini con numerose iniziative, fra queste il nuovo vademecum antifrode presente negli uffici postali della provincia di Siena. E proprio grazie alla collaborazione dei clienti che ogni giorno utilizzano i suoi prodotti e servizi garantisce di operare in sicurezza. Rispetto allo scorso anno, infatti, il numero di truffe sventate in ufficio postale è diminuito del 63%, un dato che conferma l’efficacia dell’informazione in contrasto ai tentativi di frode.

Nel vademecum sono indicati alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese, in particolare: riconoscere la provenienza di email, sms e telefonate fraudolenti; non avere fretta; fare attenzione alle proposte vantaggiose e alle promesse di denaro o guadagni facili; verificare le pagine web su cui si effettuano i propri acquisti; usare cautela nella gestione di dati, informazioni e documenti personali; mantenere software e password aggiornati.

Poste Italiane coglie l’occasione per invitare i cittadini a restare aggiornati su come difendersi dalle truffe visitando la sezione dedicata del sito https://www.poste.it/come-difendersi-dalle-truffe.html.