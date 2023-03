Porta Giustizia Pista ciclopedonale I lavori del Consorzio di Bonifica

Vanno avanti gli studi preparatori per il progetto di realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà il parcheggio scambiatore di Cerchiaia alla valle di porta Giustizia, sotto piazza del Mercato. Un progetto che prevede anche l’attraversamento della cinta muraria, ora per buona parte sotterrata, ma per il quale intanto si è lavorato sul fosso Valmontone. Il personale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud hanno provveduto a effettuare i lavori di manutenzione ordinaria per garantire il regolare scorrimento delle acque verso valle e l’efficienza idraulica del corso d’acqua. È stata eliminata la vegetazione in eccesso all’interno del fosso stesso e nelle aree circostanti, quindi è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune.

"Grazie anche a questa collaborazione – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi – portiamo avanti una serie di progetti mai realizzati fin qui per la mobilità dolce. La ciclovia collegherà il parcheggio scambiatore dei Tufi e consentirà la contestuale valorizzazione della valle di Porta Giustizia e del fosso di Valmontone".

"Gli interventi nella città di Siena rappresentano per noi una priorità – afferma Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – e ci auguriamo che la preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale, ormai da tempo avviata, possa proseguire con altri progetti, sempre nell’interesse dei cittadini". Il costo previsto per il completamento dell’intervento è i 1,6 milioni di euro e aprirà un nuovo fronte di collegamento, pensato in particolare per le due ruote ma anche per chi si vuole muovere a piedi, dal parcheggio scambiatore tra strada dei Tufi e Cerchiaia e il cuore del centro storico.