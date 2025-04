Ponte pedonale sul Maestro della Chiana

A Valiano prende quota la possibilità di un ponte pedonale mentre sembra sfumare quella di un progetto alternativo per il passaggio dei veicoli. Il ponte sul Canale Maestro della Chiana al km 7+620 (7+500) della Sp10/B "Lauretana", come è noto, sarà interessato da lavori che erano stati annunciati per aprile e sarà quindi poi chiuso con il traffico veicolare deviato su viabilità alternativa.

Il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini (foto), ha avuto dei colloqui con la presidente della Provincia di Siena ed i tecnici in merito agli sviluppi di un’opera attesa. "Non c’è ancora una data certa per l’inizio dei lavori - spiega il primo cittadino – l’ipotesi del ponte pedonale è viva, ho parlato con i tecnici della Provincia e ci stanno lavorando. Questa soluzione era stata richiesta anche dalla cittadinanza durante l’assemblea pubblica a Valiano". Un ponte pedonale permetterebbe infatti di non "dividere" in due il paese e quindi anche di poter lasciare la macchina per poi attraversare il ponte e ripartire, nell’altro lato, con un altro mezzo. Ma era anche emersa l’ipotesi "proposta da un cittadino di un ponte carrabile" ha spiegato Angiolini, un progetto che è in valutazione "ma la cifra – ha aggiunto il sindaco - non sarebbe di circa 150mila euro ma molto superiore da quanto mi è stato detto dai tecnici". Ma al di là della cifra, la preferenza del sindaco Angiolini è di utilizzare le risorse pubbliche "per qualche progetto più duraturo rispetto ad un intervento del genere che dovrebbe ovviare ai disagi che sicuramente si creeranno, come ho già detto, ma in un tempo stimato tra i 6 e gli 8 mesi". Si attendono nuovi sviluppi anche per quanto riguarda la viabilità futura: l’idea del Comune è quella di fare tutto il possibile per tutelare i residenti di Via di Padule.

Luca Stefanucci