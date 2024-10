Ponte imprese-comunità. Trenta aziende in Comune

Oltre trenta rappresentanti di aziende hanno partecipato ieri pomeriggio alla riunione convocata dal sindaco Nicoletta Fabio con gli imprenditori del territorio all’interno di Sala delle Lupe. Presenti anche il vicesindaco Michele Capitani e l’assessore al commercio Vanna Giunti. "Ho sentito l’esigenza e il dovere – ha esordito il sindaco – di effettuare l’incontro per avviare un percorso condiviso fra amministrazione e imprenditoria e per ascoltare le esigenze di chi fa impresa su questo territorio. Non si tratta di un tavolo di crisi o sindacale, bensì di un primo approccio per comprendere le necessità di questo mondo. In questi primi mesi di mandato ho incontrato tantissimi cittadini e rappresentanti di categorie, mi sembrava giusto e legittimo avere un contatto diretto anche con gli imprenditori, i quali rappresentano potenzialità e prospettive per la città. Auspico che ci siano altri momenti come questo".

"La Sala delle Lupe – ha spiegato il vicesindaco Capitani - è stata scelta come sede di questa riunione operativa per cercare di trovare gli strumenti per agevolare l’imprenditoria locale e confrontarci sulle criticità e le esigenze che stiamo vivendo in questo momento. Ci deve essere un rapporto schietto e trasparente con le aziende del territorio. E’ una fase particolarmente importante per la pianificazione urbanistica della città di Siena, attraverso l’iter di formazione e poi di approvazione del Piano Strutturale, tramite il quale, ad esempio, vogliamo individuare aree produttive. La prima risposta che poi vogliamo dare come amministrazione è il potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che deve riuscire a dare risposte in tempi rapidi. Sburocratizzare non può essere solo un termine, alle parole devono seguire azioni concrete". Per migliorare il servizio il Comune effettuerà un monitoraggio interno per accorciare i tempi di risposta e snellire le pratiche. "Sullo sfondo – ha spiegato Capitani - c’è la necessità di creare ancora maggiore trasparenza, attraverso un corretto rapporto fra pubblico e privato, come sottolineato dal sindaco, che dopo decenni ha voluto fortemente ascoltare le aziende e gli imprenditori senesi. Si tratta di un primo incontro a cui dovranno seguirne altri".

"Dobbiamo infatti pensare a un percorso condiviso – ha aggiunto ancora Capitani – per perseguire un obiettivo comune: quello di creare benessere per questo territorio, anche attraverso il mantenimento e la creazione di posti di lavoro o la capacità di attrarre nuovi investimenti. Un percorso che potrà portare anche alla creazione di un osservatorio sul lavoro". "Ci sono tante questioni da affrontare – ha affermato l’assessore al commercio Vanna Giunti – a partire da quella legato alla semplificazione. A disposizione del territorio per concretizzare gli step e per attuare una sorta di collegamento fra imprenditoria e comunità".