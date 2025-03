Ponte di Bellavista: "Danni a cittadini e imprese. Riconoscimento dei ristori"

Ponte di Bellavista: richiesta di ristori per cittadini e imprese penalizzati a livello economico da una vicenda iniziata tre anni e mezzo. È il tema dell’interrogazione che Vivi Poggibonsi, gruppo di opposizione civica in consiglio comunale con a capo Claudio Lucii, proporrà in aula sollecitando risposte alla sindaca e alla giunta. Nei giorni scorsi la notizia di un’ulteriore proroga sui tempi del pronunciamento del Consiglio di Stato – la data da considerare è adesso il 29 maggio - in merito al ricorso dell’impresa seconda classificata. Un rinvio, pari a circa un trimestre, che allunga i tempi per l’affidamento dei lavori per la costruzione del nuovo viadotto sulla Cassia. Un posticipo nei programmi che aveva determinato la replica della stessa sindaca Susanna Cenni, in una lettera al presidente della Quinta sezione del Consiglio di Stato: "Una situazione di disagio che deve essere rimossa", sulla base del contenuto della missiva nella quale Cenni ribadiva l’urgenza della decisione da assumere nella delicata questione da parte dell’organo costituzionale. Ora, come scrive invece Lucii nel suo documento, "si rende ineludibile il riconoscimento di ristori per cittadini e imprese pesantemente danneggiati da questa lunga e insopportabile chiusura della viabilità tra le due frazioni, Bellavista e Staggia Senese". Vivi Poggibonsi si riferisce allo stop della mobilità in zona, provvedimento che che rimanda al 25 settembre 2021. Undici mesi più tardi sarebbe avvenuta la demolizione, in attesa della realizzazione ex novo dell’infrastruttura. Da qui l’interrogazione, riguardo "agli interventi di ristoro che l’amministrazione intende riconoscere a cittadini e imprese". Vivi Poggibonsi firma anche altri interventi per le prossime sedute consiliari. Uno interessa nello specifico Staggia Senese, in materia di "prevenzione del rischio alluvionale in un centro abitato che presenta fossi tombati sotto le strade". Aggiunge Lucii: "In occasione di precipitazioni intense, il collettore tombato va in pressione e l’acqua viene rigurgitata dalle griglie trasformando la via principale di Staggia Senese in un lago". Altre mozioni civiche sono infine relative ad aree di sgambamento per i cani e all’adesione del Comune all’Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione".

Paolo Bartalini