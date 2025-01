"Ponte della Casanova. Basta ritardi: intervengano prefetto e Provincia"

Ponte della Casanova, a Buonconvento: ancora ritardi e polemiche. L’Alternativa, gruppo di opposizione in consiglio comunale, ha scritto una lettera al prefetto Matilde Pirrera e alla presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti per fissare quanto prima un incontro finalizzato a capire cosa sta succedendo e le azioni da intraprendere per favorire la riapertura del ponte, chiuso dal 6 settembre 2023 con pesanti disagi per gli abitanti, gli agriturismi e le aziende agricole della zona di Bibbiano. "Di fronte alla totale mancanza di chiarezza e soprattutto alle notizie puntualmente smentite dai fatti – lamenta lo schieramento civico – abbiamo deciso di rivolgerci al prefetto e alla presidente della Provincia per concordare un incontro e ottenere notizie di prima mano sullo stato dei lavori della ‘novella dello stento’ rappresentata dai lavori sul ponte della Casanova".

Nella lettera, a firma dei consiglieri Fabio Papini, Vanessa Pernici, Riccardo Machetti e Elisabetta Nardi, si sollecita un sopralluogo congiunto sul ponte delle polemiche, lungo la Strada provinciale 34/d. "Dall’ultimo comunicato rilasciato a mezzo stampa da Agnese Carletti, non si evince una data precisa per la fine dei lavori di ristrutturazione – lamenta ancora il gruppo di minoranza –. Preso atto che la consegna dell’opera stabilita dal cronoprogramma rilasciato dalla Provincia di Siena era prevista per lo scorso 16 dicembre, visto che a oggi i lavori non risultano ancora terminati, si rende necessario un incontro per verificare lo stato del loro avanzamento per acquisire notizie ufficiali e concrete. La speranza – concludono i consiglieri de L’Alternativa – è che questa lettera venga accolta positivamente dalle istituzioni e che una volta per tutte venga chiarito quando finiranno i lavori e soprattutto in quale periodo dell’anno verrà riaperto al traffico il ponte".

Intanto, e questa per fortuna è una buona notizia, sono in dirittura di arrivo i lavori per la sistemazione della strada di Piana, il principale percorso alternativo dopo la chiusura del ponte della Casanova. La ristrutturazione della strada di Piana (nuova pavimentazione, livellamento del tracciato e rimozione delle piante laterali lungo il percorso) fa parte di un pacchetto di lavori progettati dall’Ufficio tecnico del Comune. Pacchetto di interventi per la cui realizzazione l’amministrazione ha stanziato 125mila euro e che prevede la sistemazione delle varie strade comunali. I lavori sulla strada di Piana, insomma, sono quasi ultimati. Non è ancora così, purtroppo, per quelli al ponte della Casanova, dei quali al momento non si vede la fine. La telenovela continua. E le polemiche pure.