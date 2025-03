Ponte Canale Maestro della Chiana. A Valiano un milione di investimenti

La Provincia di Siena è pronta a consegnare il cantiere per l’avvio dei lavori del ponte sul Canale Maestro della Chiana al km 7+620 (7+500) della Sp 10/B ’Lauretana’, in località Valiano nel Comune di Montepulciano.

Un intervento necessario e non rinviabile, per un importo complessivo di 1 milione e 103mila euro, finanziato con risorse del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e condiviso con l’amministrazione comunale di Montepulciano in conferenza dei servizi. I lavori, per una durata stimata di 8 mesi, riguarderanno la ricostruzione dell’impalcato stradale, il rifacimento delle spalle di appoggio, il consolidamento delle pile, il ripristino della pavimentazione stradale in tutta il tratto di strada interessato dal cantiere, il ripristino segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di opere di drenaggio e regimazione superficiale delle acque per evitare ristagni e infiltrazioni sull’impalcato del ponte. Un’opera che, dal punto di vista idraulico, non andrà ad influire negativamente sul naturale decorso dell’acqua. Il traffico veicolare, nel momento in cui partiranno i lavori, nelle prime settimane del mese di aprile, sarà deviato su viabilità alternativa come previsto dal Codice della strada.

"Abbiamo infrastrutture viarie in parte datate che necessitano di interventi in un’ottica di sicurezza dei cittadini. Quelli che abbiamo davanti saranno due anni di lavori importanti su tutto il territorio provinciale per far fronte, con le risorse attualmente disponibili, a interventi programmati secondo il grado di criticità – sottolinea la presidente Agnese Carletti che ha incontrato i cittadini in un’assemblea pubblica insieme al sindaco di Montepulciano Michele Angiolini –. Comprendiamo gli eventuali disagi per cittadini e le attività produttive che cercheremo, per quanto possibile, di ridurre al minimo ma il tema dei ponti è centrale per la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio".

"L’assemblea pubblica a Valiano è stata un importante momento di confronto che ha consentito ai cittadini di esprimere le loro legittime considerazioni riguardo ai lavori sul Ponte sul Canale Maestro – ha rimarcato Angiolini –. C’è stata però anche grande comprensione delle ragioni per cui questi lavori sono indispensabili e non possono essere rinviati ulteriormente. Continueremo il confronto con la cittadinanza, con la Provincia, con i Comuni confinanti e con tutti gli enti interessati, affinché siano individuate tutte le possibili soluzioni per ridurre i disagi e sia garantita la massima trasparenza sull’avanzamento degli interventi. L’obiettivo prioritario resta la sicurezza dell’infrastruttura e del territorio".