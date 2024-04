Pomi debutta in versi con ’Passi sull’erba’

Si intitola "Passi sull’erba" la nuova fatica letteraria di Massimo Pomi, autore che ha vissuto a lungo a Poggibonsi, oggi dirigente scolastico al San Giovanni Bosco di Colle di Val d’Elsa. Una raccolta poetica, sul modello degli haiku della tradizione giapponese, presentata nei giorni scorsi a San Gimignano in un interessante e affollato incontro introdotto da Claudia Corti presso Dalet Illustrolibreria di Domitilla Marzuoli. Uno spazio, da poco inaugurato in via San Giovanni nel cuore della città delle torri, capace anche di dare vita a un nutrito calendario di eventi di carattere librario. Con il suo volume in versi di Campanotto editore, Pomi indica la strada citando la teologa Antonietta Potente: "Dobbiamo cominciare a perdere tempo per raccogliere i dettagli della vita". Dettagli che Pomi ferma con maestria tra le pagine di un’opera suddivisa in più parti quasi seguendo "il ritmo dell’uomo e delle stagioni". Ingredienti necessari quando si tratta di giungere ad "abitare poeticamente il mondo", secondo l’espressione cara a Christian Bobin, definito il poeta della scrittura francescana.

Paolo Bartalini