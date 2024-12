Polo senese musicale di specializzazione e alta formazione

Una nuova convenzione triennale per il progetto di collaborazione del Polo senese di alta formazione e specializzazione musicale, con Fondazione Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Siena Jazz, Conservatorio Rinaldo Franci, Fondazione Mps e Arcidiocesi. E’ quanto ha deliberato la giunta comunale ieri con l’approvazione dell’obiettivo ’Valorizzazione integrata e fruizione dei beni culturali materiali e immateriali, politiche dello spettacolo dal vivo, nuovi modelli operativi’. Il ’Polo’ inteso come network di competenze, professionalità e infrastrutture, sia fisiche che tecnologiche, avrà il compito di sviluppare un’azione di sistema in grado di consentire alle Istituzioni che ne fanno parte di innalzare il livello qualitativo dell’offerta formativa, attrarre un numero crescente di allievi, incrementare il numero dei corsi e delle attività, con un’offerta formativa su tutto l’anno.