Polo logistico, avanti tutta. Zacchei: "Previsione utile, ancora nessun progetto"

"Il polo logistico nel piano strutturale non vuol affatto dire che verrà realizzato. Considerato che lo strumento urbanistico, in via di approvazione, vale vent’anni è bene, a mio avviso, che ci siano più opportunità che, nel corso di tanto tempo, potrebbero rendersi utili per insediamenti che diano lavoro e sviluppo al paese". Questo in estrema sintesi, il concetto che il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei, ha sul polo logistico. Potrebbe nascere lungo l’autostrada, nei pressi del casello di Valdichiana.

"In prossimità di moltissime uscite autostradali – dice il sindaco – ci sono insediamenti con varie attività che hanno prodotto lavoro e sviluppo. Ad oggi parliamo di idee, di possibilità che il Comune, sentito il pensiero dei cittadini, può inserire nel Piano operativo. Sento dire che sono stati presentati progetti, si sono fatti avanti degli imprenditori. Nulla di tutto questo. Nessun progetto, nessuna richiesta di permesso a costruire che – prosegue Zacchei – non potrebbe essere rilasciato. Ci sono le osservazioni dei cittadini, come previsto dalla legge, che avranno singolarmente una risposta. Ce ne sono anche alcune interessanti, meritevoli di considerazione. I tecnici ci stanno lavorando e presto questa fase procedurale sarà chiusa".

Tra le ragioni del no sostenute dagli oppositori c’è anche quella legata all’ambiente, al paesaggio, allo sviluppo turistico. "I dati turistici anche nella nostra zona sono in aumento – osserva Zacchei –. Ma non è la nostra vocazione come lo è per Pienza, Montepulciano e gli altri paesi della nostra Unione dei Comuni. A Sinalunga la vocazione è agricola, artigianale, industriale. In questo contesto ritengo che prevedere degli insediamenti sia un compito doveroso per gli amministratori. Ricordo che il Piano strutturale contiene gli indirizzi che varranno per i prossimi vent’anni". Una cinquantina di ettari, forse anche più, lungo l’autostrada.

Qui, secondo le tante voci che si rincorrono, qualcuno ha pensato al grande polo logistico, un punto di scambio delle merci considerata la strategica posizione. Ma il sindaco tutte queste ipotesi le definisce "frutto di immaginazione. Ad oggi – ripete Edo Zacchei – di fatti concreti, di atti concreti, compreso il Piano strutturale che deve ottenere il via libera anche dalla Commissione urbanistica con i possibili rilievi che potrebbero arrivare dalla Sovraintendenza e dagli altri componenti. La speranza è che il piano possa essere approvato entro la fine dell’anno, poi i Comuni dovranno approvare quello operativo".