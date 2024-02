Pollicino 54, si cambia. Addio alle scale mobili, arrivo in piazza Matteotti

È un tema dibattuto da mesi, da quando l’amministrazione ha avviato la fase sperimentale per il Pollicino 54, quello che attracca in piazza Indipendenza. Gli incidenti avvenuti all’arco di Fontebranda e comunque la pericolosità di un tratto altamente transitato da pedoni, avevano spinto alla modifica: attracco regolare in pieno centro fino alle 10.02, poi fermata alle scale mobili di Fontebranda, tra osservazioni in consiglio comunale e petizioni di utenti contrari al provvedimento. Ora l’aggiustamento di quella misura, come previsto al momento del lancio, con alcune novità: confermato l’arrivo in piazza Indipendenza nei giorni feriali fino alla partenza delle 10.02, si aggiungono sei orari pomeridiani: 15,02, 16,02, 17,02, 18,02, 19,02 e 20,02.

Ma soprattutto, novità assoluta per il Pollicino e ritorno al passato, negli altri orari il mezzo non transiterà più da via Esterna Fotebranda ma sarà deviata fino a piazza Matteotti, dove sarà allestita una fermata provvisoria davanti al palazzo delle Poste, in attesa di valutare se e come funzionerà la novità.

"La nuova configurazione della linea – si legge nella nota stampa – riduce il rischio connesso alle manovre di svolta all’intersezione fra via di Città e via di Fontebranda e al contempo tutela gli interessi degli utenti del servizio del trasporto pubblico locale. L’incremento chilometrico della linea non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale".

Anche questa fase, si specifica, è adottata in via sperimentale e sarà sottoposta a monitoraggio. "La linea raggiungerà costantemente il centro storico in zone baricentriche (piazza Indipendenza o piazza Matteotti), che non impongono la percorrenza a piedi di tratti stradali in pendenza – prosegue la nota –. Sarà, inoltre, tutelato il settanta per cento degli utenti complessivi delle fermate di Fontebranda, che sono quelle maggiormente penalizzate dal provvedimento, in quanto saranno servite giornalmente da 21 corse in luogo delle attuali 58".

All’incrocio Fontebranda-via di Città, i transiti giornalieri passeranno da 58 a 21. Per quanto riguarda la fermata di piazza Matteotti, la scelta attuale è provvisoria, perché saranno valutate anche altre soluzioni. In base ai dati registrati nelle prossime settimane, saranno compiute ulterioti valutazioni dall’amministrazione e in particolare dall’assessorato guidato da Enrico Tucci.