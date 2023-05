Policlinico, tre anni di Covid in cifre I decessi sono 473, i ricoveri 3.119 Tutto iniziò il 27 febbraio 2020

Il 22 febbraio 2020 l’Azienda ospedaliero universitaria istituì il primo check-point pre-triage in Pronto Soccorso alle Scotte; nemmeno una settimana dopo, il 27 febbraio, il primo ricovero in malattie infettive di un positivo, un calciatore della Pianese. Il Covid, quel virus che ha fatto il giro del mondo e in tre anni, secondo l’Oms ha fatto 20 milioni di vittime, arrivò così al Policlinico. In tre anni alle Scotte sono stati ricoverati per e con il Covid 3.119 persone e 473 sono decedute. Il 24 marzo 2020 è stato aperta la Covid Unit, con il trasferimento di 10 pazienti da Malattie infettive, che è andata avanti fino al 19 giugno, quando è stato dimesso l’ultimo paziente: in quella prima fase sono stati 78 i ricoverati e 10 sono deceduti in ospedale.

Ma non era che l’inizio: il 17 settembre 2020 la Covid Unit veniva riaperta e lo è ancora oggi. Nella seconda fase, mai conclusa, sono stati 2.673 i ricoverati e altre 463 persone sono morte con il virus. Dall’11 febbraio 2021 anche pediatria ha accolto pazienti positivi, in posti letto dedicati: sono stati 65 i giovani contagiati finiti in ospedale. Il primo anno, il 2020, è stato l’anno dell’emergenza anche per la sanità, alle prese con una malattia sconosciuta, per arrestare la quale sono stati approntati lockdown, misure di distanziamento e divieti vari e gli ospedali si sono quasi fermati per concentrare attività e personale sul Covid.

Nel 2021, il secondo anno, quello dei vaccini, il virus era diffusissimo. Alle Scotte sono stati 1.082 i ricoveri per 18.879 giornate di degenza: su un totale di 161.506 giornate di degenza ordinarie, le degenze per Covid sono state pari al 12% del totale dei ricoveri. Nei turni della Covid Unit, per circa 80 pazienti ricoverati, sono stati impegnati 40 medici, oltre 100 infermieri e una cinquantina di operatori sanitari.

Nel 2022 la situazione si complica ancora: i ricoveri Covid alle Scotte sono stati 1.458, mentre le giornate di degenza sono diventate 22.441, circa il 15% del complessivo aziendale di quell’anno (151.241). Nel 2020, il 23 novembre, il policlinico registrava 100 ricoverati per Covid , di cui 15 in terapia intensiva, il massimo per l’anno d’esordio. Nel 2021 il picco: il 6 aprile alle Scotte c’erano 145 ricoverati per Covid, dei quali 22 in terapia intensiva e 40 con caschi ossigeno. Tre mesi dopo, con l’estate, la momentanea tregua: il 20 luglio sono solo 2 i ricoverati Covid. Ad inizio 2022 la nuova impennata: il 18 gennaio i ricoverati tornano a quota 98. La Covid Unit è ancora aperta: oggi alle Scotte ci sono 11 ricoverati, nessuno in terapia intensiva.

Paola Tomassoni