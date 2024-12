Poggibonsi Women: nuovi spogliatoi e campo allenamenti con fondi regionali

Palazzina per gli spogliatoi per il calcio femminile del Poggibonsi Women; realizzazione di un nuovo campo per gli allenamenti allo stadio Stefano Lotti; ammodernamento del palasport del Bernino, con le manutenzioni straordinarie dei locali e degli impianti tecnici. Fondi regionali per tre capitoli base, secondo l’amministrazione poggibonsese, negli interventi a beneficio dell’impiantistica sportiva. Ammonta a 550mila euro il contributo a favore del Comune contenuto nell’emendamento del presidente della giunta della Toscana alla proposta di bilancio di previsione all’esame del Consiglio regionale. "Condividiamo la soddisfazione – commentano il presidente della Regione, Eugenio Giani e la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni - per la possibilità di ammodernare le infrastrutture sportive della città. E’ il primo, importante impegno della Regione, finalizzato al miglioramento in materia. Parte così il lavoro per la progettazione della palazzina degli spogliatoi per il calcio femminile dello stadio comunale. Contestualmente si proseguirà anche con l’ ammodernamento del palazzetto del Bernino e con la realizzazione di un nuovo campo di allenamento allo stadio". Entrando nel dettaglio, la Regione nel corso del prossimo anno effettuerà un primo accredito di 100mila euro, al quale si aggiungeranno nel 2026 altri 425mila euro, fino al saldo dei 550.mila euro stanziati, con 25mila euro che saranno poi erogati nel 2027. Temi sui quali si era già soffermato nei mesi scorsi l’assessore allo sport del Comune, Filippo Giomini: "Interventi che rispondono a esigenze diverse. La necessità di manutenzione, come nel caso del palasport, si unisce a una volontà di crescita che interessa il calcio femminile, una bella realtà che si sta consolidando". Ma c’è forse dell’altro? E’ ampio il discorso relativo alle strutture per lo sport... "A questi interventi – risponde Giomini - si accompagnano altri progetti su cui stiamo lavorando: hanno tutta la nostra attenzione anche in chiave di progettazione e di accesso ai bandi. Il Consiglio comunale ha già nominato una Commissione straordinaria per lo Sport e nel quadro del regolamento di partecipazione procederemo ad attivare forme di coinvolgimento di tutte le associazioni sportive del territorio".

Paolo Bartalini