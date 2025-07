’Saranno Famosi nel Vino’, degustazioni in Fortezza

Un format innovativo, che mette al centro la possibilità di comprare direttamente le bottiglie dalle aziende presenti: è il fil rouge di ’Saranno Famosi nel Vino’, che sarà ospitato l’11 e 12 luglio 2025, dalle 18 alle 24, nella Fortezza Medicea di Siena. Alla base dell’idea c’è l’obiettivo di mettere in connessione diretta le oltre sessanta giovani cantine, che saranno protagoniste dell’iniziativa, con tutti gli appassionati di vino.

Per entrare alla fiera mercato non è previsto alcun biglietto d’entrata. La degustazione avrà un costo di quindici euro. Ad organizzare la quarta edizione della manifestazione è La Parmolaia Top Services. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Siena e della Camera di Commercio Siena – Arezzo, della Dmo Terre di Siena e di Enoteca Italiana Siena. La stessa Enoteca Italiana Siena, con l’Associazione nazionale Città del Vino, collabora al progetto. A dare un contributo anche ChiantiBanca. L’evento sarà una due giorni di talent scouting e di assaggi delle migliori etichette delle ultime dieci vendemmie. Alla possibilità di acquistare le bottiglie si affiancano ulteriori elementi, che arricchiscono l’esperienza: masterclass, cooking shows. Spazio poi anche al mondo di distillati artigianali. E non mancheranno collaborazioni con ristoranti, enoteche e cocktail bar locali.