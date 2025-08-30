Siamo al rush finale della stagione. Palio di Asti e Castel del Piano

E ora inizia il rush finale della stagione prima di un inverno che sarà caldissimo sul fronte delle strategie, anche alla luce del rinnovo di molte cariche nelle Contrade. La prossima settimana esodo di massa dei fantini ad Asti dove domenica 7 settembre si corre un palio interessante con qualche debutto – vedi quello di Andrea Sanna – e, a cavallo tra gli altri, anche i tre fantini protagonisti dell’Assunta: Gingillo, Tittia e Velluto. A proposito di debutti chissà se sarà la volta buona, non in Piazza (per adesso) ma nella pista di Castel del Piano che è stata per molti ’assassini’ un trampolino di lancio, per Salvatore Nieddu, il fantino seguito da due anni dal Valdimontone. Il giubbetto potrebbe essere quello delle Storte ma le monte appaiono ancora ballerine, non ultima complice la sovrapposizione con Asti.

Poi arriverà il rompete le righe, per qualche scorcio di vacanza. Ma con la testa già rivolta al 2026 e ai possibili cavalli che potrebbero arrivare nelle scuderie per iscriverli al Protocollo. I veterinari della commissione, guidati da Carlo Alberto Minniti, entro fine settembre tireranno la riga sull’annata per i mezzosangue da Piazza valutando se è necessario apportare qualche altro piccolo correttivo per il bene della Festa.

La.Valde.