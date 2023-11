Poggibonsi verso il Natale. Presentato un cartellone con oltre sessanta eventi

Prima le accensioni: il 25 novembre le luminarie, il 2 dicembre l’albero e la casa di Babbo Natale. Poi i momenti di magia grazie a ‘La via Maestra del Natale’ a Poggibonsi, un cartellone di oltre 60 eventi, in un centro storico dai confini ampliati da piazza Mazzini verso viale Marconi fino al 7 gennaio, tra mercatini a tema, enogastronomia, il weekend 9-10 dedicato al volontariato, la pista di pattinaggio. Svelato a Siena, presso la sala del Consiglio della Provincia, il programma voluto da Comune di Poggibonsi, ViaMaestra, Fondazione Elsa, Confersercenti e Confcommercio, cofinanziato dalla Camera di Commercio. E’ avvenuto alla presenza del sindaco David Bussagli, del presidente provinciale di Confesercenti Leonardo Nannizzi, del presidente Confesercenti Poggibonsi Marco Rossi, del presidente di Confcommercio Poggibonsi Fabio Cambi, della Responsabile Cat Confcommercio Siena Elena Lapadula, della presidente di ViaMaestra Laura Martelli, del direttore della Fondazione Elsa David Taddei. con gli assessori Carrozzino e Salvadori. Quindici casine di Natale sulla zona pedonale di piazza Enrico Berlinguer, la pista di pattinaggio in piazza Fratelli Rosselli, la casina di Babbo Natale in piazza Cavour, il presepe, il grande albero. Il mondo fantasy con protagonista Harry Potter, la mostra ‘100 e +Pinocchi’ a cura di Mauro Minghi (che presenterà il 2 dicembre anche un libro dedicato alla "parlata poggibonsese", da un’idea di Paolo Angiolini). "Tante persone hanno dedicato il loro tempo – ha detto Bussagli – in un vero lavoro di squadra". "Con i mercatini ricreeremo eventi all’insegna del divertimento", secondo Elena Lapadula. "Una occasione per Poggibonsi per essere vissuta da cittadini di una Valdelsa allargata", ha aggiunto Fabio Cambi. Marco Rossi: "Con il mercatino abbiamo puntato ad accrescere uno stimolo alla vivibilità". "E’ una nuova attuazione della collaborazione tra associazioni di categoria – ha osservato Nannizzi – in un momento in cui occorre rilanciare il tessuto commerciale". Si assiste alla riscoperta della tradizione?: "Sì - risponde Laura Martelli - grazie a un programma che parte dal coinvolgimento delle famiglie". "Come Fondazione Elsa – ha concluso Taddei - siamo un riferimento per questo gruppo che ha sviluppato un percorso già avviato nel 2022".

Paolo Bartalini