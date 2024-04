Poggibonsi si ‘accende’. Domenica prossima la festa di San Lucchese

L’omaggio di Poggibonsi al Patrono, il 28 aprile. Come di consueto il calendario liturgico in onore di San Lucchese, primo Terziario francescano, prende il via già in questa settimana. E per la vigilia sono in programma sia la processione per le strade di Poggibonsi sia l’accensione dei fuochi in zona torrente Staggia nei pressi della chiesa di San Giuseppe, sulla base di quanto condiviso dall’amministrazione comunale anche con gli alunni delle scuole locali. Lungo lo Staggia, in spazi già individuati, saranno allestite dai componenti dei Rioni di Poggibonsi alcune grandi cataste di legna. Alle 21 circa saranno fatte bruciare in ossequio all’usanza. A garantire il corretto svolgimento la Protezione Civile, Vab Valdelsa e le autorità competenti. Alla stessa ora, da San Giuseppe, partirà la processione - accompagnamento delle note della banda La Ginestra - con il corpo del Santo trasportato sul carro storico della Misericordia. Una iniziativa introdotta di recente in risposta a una sollecitazione della comunità francescana. Itinerario: via Martiri di Belfiore, via Redipuglia, largo Campidoglio, sottopasso via Vallepiatta, via Socrate Sardelli, piazza Mazzini, via Trento, largo Gramsci, via della Repubblica e arrivo in Collegiata. All’indomani gli appuntamenti a San Lucchese: stand e bancarelle sia delle associazioni che delle attività commerciali. Sante Messe alle 8, alle 9,30 e alle 12,30 e alle 11 la Santa Messa officiata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Alle 17 Vespri e benedizione della Città con il Corpo del Santo. Santa Messa alle 18,30 animata dal Coro delle famiglie di Poggibonsi. Alle 22 i fuochi d’artificio. Intensificate da Autolinee Toscane le corse per San Lucchese. Al mattino, partenza alle 7.40 da piazza Mazzini: Via XX Settembre – Via Pisana-Via Volturno-Via Lavagnini-Via San Gimignano - S. Lucchese - Calcinaia - Romituzzo – Via Senese - Piazza Mazzini - Vallepiatta - Salceto - Via Borgaccio – Viale Marconi - Via Montegrappa - Via del Colombaio - Ponte Pietro Nenni – Via Senese - Piazza Mazzini. Dalle 8.35 alle 11.35 servizio navetta ogni 20 minuti: Piazza Mazzini - Largo Gramsci - Via XX Settembre - Via Pisana – Via Volturno – Via Lavagnini- Via S.Gimignano - S. Lucchese - Romituzzo - Via Senese - Piazza Mazzini. Dalle 14.30 alle 20.30 navetta ogni 10 minuti seguendo lo stesso tragitto.

Paolo Bartalini