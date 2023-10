Poggibonsi, prove di candidature. Duello in vista Salvadori-Biotti

Elezioni amministrative di giugno a Poggibonsi: lo scenario si fa più nitido, anche se restano alcuni punti interrogativi. In casa del centrosinistra, per esempio, salgono le quotazioni di Susanna Salvadori. Potrebbe essere veramente l’attuale assessore al Bilancio e alle Politiche educative della giunta Bussagli la candidata a sindaco, anche se restano ancora in piedi le ipotesi Susanna Cenni e Tiziano Scarpelli, figure molto accreditate ma alle prese con numerosi impegni e incarichi che sarebbe problematico conciliare con il ruolo di sindaco, qualora fossero premiate dalle urne.

Nomi molto conosciuti con percorsi diversi alle spalle. Susanna Cenni ha un biglietto da visita invidiabile: ex consigliera comunale a Poggibonsi, assessora regionale dal 2000 al 2008 ed ex vicepresidente della Commissione Agricoltura, è stata eletta tre volte in Parlamento.

Tiziano Scarpelli, invece, presidente di Sienambiente e amministratore unico di Terre di Siena Lab, è stato assessore provinciale dal 2009 al 2014 e segretario del Partito democratico di Poggibonsi. Quindi, anche la sua, è una presenza ben radicata sul territorio.

A sostegno della candidatura del centrosinistra, quasi sicuramente anche il sostegno del civico Simone De Santi, altra figura di primo piano della politica locale.

Nelle file del centrodestra, al momento, tutto sembra tacere. Ovviamente anche qui sono in corso le grandi manovre per la scelta del candidato, ma di ufficiale non c’è nulla. Tra i nomi che circolano con più insistenza, quello dell’avvocato Manfredi Biotti, coordinatore comunale e presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Poggibonsi. Ma non è da escludere un candidato a sorpresa, magari del mondo imprenditoriale.

Situazione in divenire, ma per adesso niente di certo, anche nei ranghi di Azione Poggibonsi. Il partito di Calenda potrebbe puntare su Riccardo Clemente, una delle colonne locali di una formazione politica che a Poggibonsi non sembra destinata ad appoggiare il candidato del centrosinistra.

Anche nel comune con più abitanti (dopo quello di Siena) della nostra provincia ci vorrà del tempo per completare il puzzle delle candidature alle elezioni amministrative della prossima primavera.