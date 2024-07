Poggibonsi, emozione Olimpiadi. Oggi Lisa Angiolini scende in vasca

Un esordio a cinque cerchi, oggi, per Lisa Angiolini. Dopo gli allori a livello europeo e la qualificazione centrata a marzo durante i campionati italiani assoluti di Riccione, ecco dunque stamane la ventinovenne nuotatrice di Poggibonsi di scena nella specialità dei 100 metri rana a Parigi 2024. La prima atleta di Poggibonsi a competere in un’Olimpiade entrerà in vasca per gli azzurri poco dopo le 11,30 - il calendario ufficiale indica le 11,33 - a La Défense Arena di Nanterre. Lisa Angiolini, in forza all’Arma dei Carabinieri e tesserata per la Virtus Buonconvento, sarà impegnata nelle batterie e per l’esattezza nella terza della serie nel programma del prestigioso evento nella Ville Lumière sul quale sono puntati in questi giorni i riflettori da ogni angolo del mondo, tra gli sportivi, gli appassionati e anche tra coloro che di solito non dedicano attenzione a cosa accade nel panorama agonistico. Perché un’Olimpiade è pur sempre una splendida festa e di conseguenza chi arriva a calcare certi palcoscenici merita il plauso di tutti. E ha bisogno anche un seguito speciale che non manca a Lisa, dalle persone a lei care della famiglia al tecnico Gianluca Valeri ai componenti dello staff. Vedremo Lisa Angiolini in acqua con la tedesca Anna Elendt, l’israeliana Anastasia Gorbenko, la giapponese Reona Aoki, la statunitense Lilly King, la britannica Angharad Evans, Letitia Sim, di Singapore, e Lisa Mamié, svizzera. Parigi 2024 sarà ricordata come l’Olimpiade nella quale l’Alta Valdelsa è rappresentata ai massimi livelli, grazie a Lisa Angiolini e a Irene Siragusa, che a sua volta è in procinto di difendere i colori della nazionale di Atletica leggera nella sua seconda partecipazione olimpionica, dopo Tokio. Colle di Val d’Elsa ha organizzato a tale proposito un incontro domani sera alle 21 al Saloncino del Teatro del Popolo in previsione delle batterie della staffetta 4 per cento fissate per il giorno 8 agosto per la campionessa colligiana della classe 1993 allenata da Vanna Radi, tesserata per Atletica 2005 e in forza al Centro sportivo Esercito. Nella circostanza - come si spiega dal Comune di Colle che ha voluto l’evento invitando la cittadinanza al sostegno della velocista con gli occhiali - "ripercorreremo insieme, grazie all’apporto diospiti, la carriera di Irene Siragusa fino a questa ultima grande conquista della sua seconda Olimpiade. Sarà anche proiettato un montaggio di video di incoraggiamento a Irene: tutti potranno inviare il loro contributo direttamente all’assessore allo sport Valerio Peruzzi ai contatti whatsapp 392-2878304 oppure mail: [email protected].

Paolo Bartalini