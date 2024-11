Poggibonsi: è qui la festa. Sono state accese le luci del grande albero di Natale

L’accensione delle luci del grande albero di Natale, che si erge per circa dodici metri, ha dato il via ieri pomeriggio agli eventi delle Festività a Poggibonsi. Tante le persone in piazza Enrico Berlinguer, lato pedonale, al momento dedicato allo start del cartellone a cura dell’associazione Via Maestra con il sostegno del Comune e della Camera di Commercio di Siena Arezzo e il patrocinio della Regione. Tutto in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Fondazione Elsa e anche con il notevole apporto di associazioni, Pro Loco, Rioni, Fratres, Avis, Pubblica assistenza, Misericordia, Amici di Poggibonsi. Con l’albero di Natale - collegato a un progetto benefico per Anffas Alta Valdelsa - è stata inaugurata anche la pista di pattinaggio, che resterà attiva in piazza Fratelli Rosselli fino al 2 febbraio. Tra le proiezioni luminose e le installazioni tridimensionali per le vie del centro, anche l’iniziativa del Villaggio di Babbo Natale negli spazi di via della Repubblica, 47. Quindi i mercatini di piazza Giacomo Matteotti, ogni fine settimana dal 29 novembre sino a Natale. In calendario esposizioni come "Poggibonsi Motori" a cura delle associazioni motociclistiche poggibonsesi, i colori e l’allegria della street band la Bandaccia, il mercatino dell’Emporio della Solidarietà, mostre fotografiche. Nell’area pedonale di piazza Berlinguer farà il suo ingresso "Escape room", una doppia installazione di tre metri per tre con giochi ed enigmi a tema natalizio per far giocare grandi e piccini. E poi ancora i progetti in vicolo Bonaccorsi a cura de La Bottega di Vittoria, i giochi di Natale con Avis, l’animazione della Misericordia, il laboratorio Mille Bolle, trampolieri e giocoleria, due concerti della banda cittadina La Ginestra, i concerti dei Servi della Gioia, di Clara Harmonia, della scuola di musica. E ancora Babbo Natale in vespa, tradizionale evento del Vespa Club. Momento centrale sarà il 15 dicembre con l’arrivo in piazza Berlinguer (area pedonale) del pullman Marvel, animazione per bambini attraverso personaggi dei cartoni animati. Epilogo il 6 gennaio con la Befana dei pompieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Poggibonsi, con il gruppo cinofilo e le associazioni di volontariato.

Paolo Bartalini