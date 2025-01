Poggibonsi: Drove da rifare. Strade in condizioni pietose e molto simili a mulattiere

POGGIBONSI

Disagi nella zona industriale di Drove, a Poggibonsi. La viabilità lascia molto a desiderare: strade con tante buche e simili a mulattiere. Si tratta di una questione che sta provocando accese polemiche e che è approdata in consiglio comunale con una interrogazione di Gianni Martinucci, di Fratelli d’Italia. "Di tutti i tratti viari, solo via Reno e via Ombrone, oltre a una porzione di via Arno, sono recentemente diventate proprietà pubblica- ha detto l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino, rispondendo alle problematiche sollevate dal consigliere di Fdi- Le altre strade, via Po, via Tevere e parte di via Arno e di via Monte Cervino sono ancora proprietà privata. Il Comune di Poggibonsi ha avviato da tempo procedimenti di acquisizione di queste strade, che però si sono arenati per la contrarietà di alcuni proprietari. Siamo consapevoli della situazione che, purtroppo, non è dissimile da altre, soprattutto nelle aree produttive. Per quanto possibile, anche in relazione alla priorità delle strade pubbliche e delle risorse disponibili, cercheremo di fare alcuni interventi limitatamente ai tratti di strada di cui l’amministrazione ha piena disponibilità, provando nel frattempo a procedere con l’acquisizione di queste aree".

Come dire, insomma, che il Comune più di tanto non può fare perché alcune di queste strade dissestate sono private. Parole, quella dell’assessore Carrozzino. che non hanno soddisfatto il consigliere di opposizione "Io credo che sia importante cercare di acquisire, da parte dell’amministrazione comunale, anche quelle strade che tutt’ora sono private- ha replicato Martinucci- oppure fare in modo che il privato sistemi la strada. E’ assurdo avere una viabilità in queste condizioni in una zona industriale così importante. Si rischia di sfasciare l’auto a passare su queste strade. Inoltre c’è anche un altro problema, non certo di minore rilevanza. Mi riferisco ai rischi idrogeologici della zona industriale di Drove. E’ vero che è alluvionabile? Se sì, quali sono le misure previste per prevenire gli allagamenti? Una domanda a cui l’assessore però non ha risposto".