Poggibonsi cuore d’oro. Raccolti oltre 2mila euro per Davide Papaccioli

Tutta una comunità in aiuto di Davide. Una unione di forze che ha portato alla raccolta della somma di 2mila e 50 euro a beneficio del calciatore poggibonsese della Virtus Biancoazzurra. In seguito al grave incidente sul campo di gioco del 10 maggio 2023, Davide deve tuttora sottoporsi a onerose sedute di riabilitazione, in centri sia in Italia che all’estero, segnatamente in una struttura del Brasile. In aiuto della famiglia si sono aggregate le varie realtà del territorio in un circolo virtuoso capace di offrire risultati concreti nel percorso del giovane atleta, a quasi due anni dall’episodio avvenuto nel finale di una gara del campionato provinciale juniores. Un prezioso lavoro d’équipe a cominciare dalla società sportiva di appartenenza di Davide, la Virtus Biancoazzurra, che ha dato vita a una serie di iniziative racchiuse nel calendario di appuntamenti denominato "Un mese per Davide". Un cartellone che si è avvalso del patrocinio dell’amministrazione comunale di Poggibonsi. Ebbene, in sede di consuntivo i promotori hanno messo insieme la somma di 2mila e 50 euro che è stata donata al padre di Davide, Michele, nella foto con le organizzatrici di Passi solidali (da sinistra Giovanna Grassini, Lisa Renieri, Roberta Malarby). La forza di volontà di Davide, l’amore, i sentimenti di fede e la determinazione dei genitori Michele e Rejani, con al fianco gli altri figli Maria Chiara, Clarissa e Luca, hanno aperto possibili orizzonti, in un cammino che adesso appare non privo di speranze. In direzione di un graduale ritorno di Davide verso l’autonomia, parola che era sembrata fino, a non molto tempo fa, difficile anche solo da pronunciare. Nel dettaglio, Poggibonsi ha ospitato nelle scorse settimane la passeggiata solidale di cinque chilometri e mezzo con partenza dal campo sportivo Don Emidio Smorti. Quindi il contest fotografico sul tema "L’azzurro e il bianco", e una speciale lotteria sempre a sostegno delle cure per il calciatore virtussino. Un nutrito programma di appuntamenti in grado di dare dei frutti, coinvolgendo numerose componenti cittadine tra società sportive, enti, appassionati e singole persone che non hanno voluto far mancare il loro sostegno ai progetti in aiuto di Davide Papaccioli.

Paolo Bartalini