Poggibonsi, aria di festa. Scatta il conto alla rovescia per la festa di San Lucchese

Poggibonsi vive il suo momento di attesa per la festa patronale. Avverrà tra meno di una settimana, lunedì 28 aprile. La locale comunità dei frati francescani si prepara alla Solennità, in questi giorni nei quali il mondo esprime cordoglio per la scomparsa del Pontefice che nel 2013 scelse di chiamarsi proprio con il nome del Santo di Assisi, Francesco, che ebbe appunto come primi seguaci laici i beati Lucchese e Bonadonna, da Poggibonsi. Sulla base di quanto riportato nel calendario liturgico, diffuso da poco dalla Basilica di San Lucchese, con il patrocinio dell’amministrazione comunale poggibonsese, gli eventi avranno inizio già alla vigilia con la celebrazione della Messa alle 18 di domenica 27. Quindi alle 21, la processione a Poggibonsi con la partenza dalla chiesa dello Spirito Santo attraverso via Antonio Meucci, via Luigi Galvani, via Pisana, via XX settembre, via della Repubblica, fino alla Collegiata, ovvero la chiesa di Santa Maria Assunta. All’indomani si svolgeranno quindi le celebrazioni della giornata della Solennità di San Lucchese, secondo il programma tradizionale che vede tra l’altro la partecipazione di numerosi enti e associazioni del territorio impegnati da consuetudine con i loro stand delle rispettive attività. Realtà dei diversi settori di interesse della città, nel sociale e nello sport, nel volontariato in ogni sua forma, nel sostegno alle persone più fragili, con le collocazioni nell’ampia superficie intorno alla Basilica patronale di Poggibonsi. Senza contare naturalmente i banchi commerciali dislocati fin da via Santa Caterina e via Fortezza Medicea. Strade che, insieme con altre vie di accesso, saranno interessate da chiusure al traffico veicolare nell’arco di una giornata di servizi potenziati nel trasporto pubblico locale, per consentire comunque a tutti di accedere nelle diverse fasce orarie all’area della Basilica, affollata per l’occasione tra le cerimonie religiose, le visite dei fedeli al Corpo del Santo, oltre alla fiera di beneficenza ad animare al solito l’intenso programma di ogni anno voluto dalla comunità francescana. Per un evento da sempre atteso e sentito da una comunità devota nei confronti del patrono.

Paolo Bartalini