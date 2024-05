Pnrr In provincia 770 milioni di finanziamenti per 1.550 progetti

Prima riunione di insediamento della cabina di coordinamento Pnrr, istituita presso la Prefettura di Siena così come in tutte le Prefetture italiane. Nella riunione sono state anticipate le linee di azione, che dovranno essere perseguite dalle cabine di coordinamento per rafforzare la governance del Pnrr, rendendo più sistematico e capillare il raccordo tra la Struttura di missione per il Pnrr, costituita presso la Presidenza del Consiglio, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale e le esperienze delle Prefetture. Queste diventano sede di confronto tanto per rappresentare eventuali criticità e problemi in sede di esecuzione degli interventi, al fine di individuare le migliori soluzioni per accelerare la loro attuazione, quanto per favorire le migliori prassi per rafforzare la competitività del Paese. A Siena la Cabina di coordinamento provinciale è stata formalmente costituita il 21 maggio scorso. Il prefetto Matilde Pirrera ieri ha comunicato di aver già avviato il monitoraggio dei 1.550 progetti locali a oggi censiti sulla piattaforma Regis per un costo ammesso al finanziamento di 770.045.566,62 euro. Infine ha fornito ai rappresentanti delle amministrazioni intervenute, una scheda per conoscere il cronoprogramma, lo stato di avanzamento dei singoli interventi e le eventuali criticità riscontrate.