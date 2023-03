Più sicurezza sui luoghi di lavoro "Una nuova visione di impresa"

Un ciclo di eventi per promuovere una visione d’impresa che metta al centro il lavoro come servizio alla persona. È il risultato della collaborazione tra Comune, Anpit Siena, GeneSi e Teseo Srl, con il progetto ‘Lavoro sicuramente’ presentato ieri da Francesca Appolloni, assessore al welfare, Kris Cipriani, presidente Anpit, Marco Sartini, presidente GeneSi, e Roberto Carnesecchi, direttore commerciale Teseo. Innovazione tecnologica, modelli organizzativi, sicurezza sui luoghi di lavoro e legalità, welfare aziendale e opportunità per le aziende e i lavoratori, sinergia con territorio e istituzioni: temi centrali nel documento condiviso che verrà redatto e presentato alla città. "La sicurezza sui luoghi di lavoro – ha sottolineato Appolloni – deve essere valutata come un’opportunità per le aziende di predisporre processi organizzativi che tengano conto di fattori sociali, di sostenibilità, che sfruttino le potenzialità ed il supporto della tecnologia a beneficio di datori e dipendenti. Un concetto che è mutato nel tempo, con la posizione lavorativa che viene sempre più valutata non solo in base alla retribuzione, ma anche a servizi alternativi, assistenza e contributi per spese. Un modello di welfare che guarda sempre più al servizio della persona". Un tema da attenzionare guardando ai dati: nel 2022, 5 morti sul lavoro in provincia, mentre nel 2021 sono state 3422 le denunce di infortunio sul lavoro (in diminuzione).