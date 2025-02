Più controllo del territorio. Ecco 35 nuovi carabinieri. Tante donne e ventenni

Sono arrivati in provincia di Siena 35 carabinieri, in uscita dal 143° corso formativo, così da potenziare il dispositivo dell’Arma territoriale. Il numero dei “nuovi carabinieri” è addirittura superiore al fabbisogno organico, pertanto diverse Stazioni registreranno un’eccedenza di forza presente rispetto a quella organicamente prevista. Si tratta di giovani, con una età media di 23 anni, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno deciso di indossare gli alamari dei Carabinieri ed hanno superato una difficile selezione ed un intenso periodo di addestramento e preparazione nelle Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino e Reggio Calabria.

Sono stati tutti destinati a Tenenze e Stazioni -nessuno sarà impiegato in incarichi di natura amministrativo-burocratica- consentendo così di rinforzare i servizi di prossimità e controllo del territorio. Cospicuo è il numero di Carabiniere donna (19 su 35), destinate in tutte le Compagnie del Comando Provinciale di Siena. La loro presenza, oltre a concorrere ai servizi di prevenzione, consentirà anche di migliorare l’efficacia dell’azione dell’Arma nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, fenomeno purtroppo ancora presente nella provincia senese.

Le carabiniere in uscita dal corso di formazione hanno frequentato uno specifico modulo didattico su “tecniche di comunicazione interpersonale” e “tutela e protezione dei soggetti vulnerabili”, potranno quindi essere proficuamente impiegate nella delicata fase di primo contatto e ricezione della denuncia da parte di vittime di violenza di genere e appartenenti alle c.d. “fasce deboli”, all’interno delle stanze dedicate per l’ascolto che negli ultimi anni sono state realizzate (progetto “Una stanza tutta per sé”, con la collaborazione del Soroptimist International d’Italia, club di Siena e Chianciano/Montepulciano) a Siena, Poggibonsi e Chianciano Terme.

I carabinieri neo giunti sono stati ricevuti, nella stessa mattinata, dal comandante provinciale dei carabinieri al Comando di Siena. Oltre al saluto di benvenuto nel territorio senese, il comandante ha loro ricordato, riprendendo recenti parole del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che la "cifra distintiva della missione istituzionale dell’Arma è l’azione di prossimità e di rassicurazione sociale" attraverso i presidi disseminati su tutto il territorio provinciale, azione per la quale "il valore del rapporto umano è elemento infungibile anche nel tempo dell’intelligenza artificiale".

I nuovi carabinieri hanno raggiunto i reparti di destinazione: Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Montalcino, Murlo, Pienza, Montepulciano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Casole D’Elsa, Colle Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, Siena, Sovicille, Vagliagli, Sinalunga, San Gimignano e Asciano.