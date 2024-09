Pitbull scappano di casa e aggrediscono due levrieri: uno è morto, l’altro è scappato

Siena, 21 settembre 2024 - Paura ieri a Pianella, frazione di Castelnuovo Berardenga, dove due pitbull sono fuggiti dal giardino di casa imbattendosi in una coppia di stranieri che stavano passeggiando con i loro levrieri al guinzaglio.

Tanta è stata la ferocia che uno dei cani aggrediti è morto, l’altro levriero è riuscito a scappare, anche i padroni sono rimasti feriti, uno dei quali per lo choc ha accusato un malore.

Sono subito scattate le ricerche del levriero fuggito. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia. Il cane smarrito si chiama Klaus, levriero Galgo Spagnolo, maschio, taglia media e colore nero.

“Dal momento della sua scomparsa – spiega l’associazione Acchiappalevrieri odv che si occupa della ricerca e cattura di levrieri smarriti in tutta Italia – abbiamo avuto segnalazioni solo nel giorno della sua fuga nella zona di Pievasciata, ma potrebbe essersi spostato anche di molto. In questo momento potrebbe trovarsi ovunque. Il cane è molto diffidente e spaventato e non si fa avvicinare da nessuno, se non dalla sua proprietaria”. “La cosa più importante – fa sapere l’associazione – in caso di avvistamento è quella di non rincorrere o cercare di prendere il cane, poiché scapperebbe, ma chiamare i numeri: 335 6110688; 349 3407782. I proprietari sono disperati e hanno bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini”.