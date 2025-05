"Pista, soluzioni non più rinviabili"

"Un grande Sebastiano (Murtas, ndr) che ha montato tutte le batterie e tutte per vincere. Anda e Bola penso che si sia visto, Zenis uguale. Eberardo quando uno lo riguarderà si renderà conto di ciò che è quel cavallo. Purtroppo manca il modo di fargli fare esperienza", dice Massimo Milani che traccia un bilancio di scuderia positivo della giornata. Ponendo l’accento sull’argomento che ha tenuto banco nelle scorse settimane, gli appuntamenti saltati per via del meteo. E la necessità di trovare in futuro soluzioni, obiettivo che i capitani si sono dati. Da perseguire ormai entro l’anno, in sinergia con l’amministrazione, perché la stagione di addestramento è agli sgoccioli. "Ci vuole una pista che permetta di correre sempre, sennò per fare un cavallo da Palio servono 4 anni", riprende l’argomento Milani. "C’è un bellissimo parco equino che ha necessità però di fare esperienza. Un proprietario non può aspettare 4-5 anni per avere un mezzosangue affidabile. Oggi (ieri, ndr) per quanto ci riguarda è la dimostrazione perché soggetti come Anda e Bola e Zenis hanno dimostrato qualcosa di bello. Eberardo che era la prima volta che correva a Monticiano come Gioia hanno fatto vedere di saperci andare bene, Desiderata è stata bravissima al canape ma ha bisogno di essere inquadrata di più durante il percorso. Si sta facendo un bel lavoro ma c’è necessità di far correre questi cavalli", conclude. Messaggio forte e chiaro. Ormai la questione è sul tavolo. Di capitani, Comune e proprietari. Non più rinviabile. La.Valde.