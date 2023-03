Pista ippica Parte il cantiere in vista del palio

Sono iniziati a Piancastagnaio i lavori per la realizzazione della nuova pista ippica dove si dovrebbe correre il prossimo palio delle contrade in onore della Madonna di San Pietro previsto il 18 agosto. Lavori voluti dal Comune che prevede una tempistica di cento giorni il completamento dell’opera. Proprio ad inizio lavori si è svolta presso il Palazzo Comunale martedi sera una riunione tra i capitani delle quattro contrade di Borgo, Castello, Coro, Voltaia, il rettore del magistrato delle contrade Paolo Bruni , il vice sindaco Franco Capocchi, il progettista Marco Vichi, Franco Trapassi per il fondo

della pista stessa. Una discussione in cui è emersa da parte dell’amministrazione comunale la volontà di una futura gestione dell’impianto proprio demandato alle contrade che anche durante l’anno potranno sfruttare la nuova pista per iniziative legate al Palio. Soddisfazione da parte dei rappresentanti delle contrade che vedono un sogno prendere forma. Fin dagli anni ’50 infatti il Palio di Piancastagnaio è stato corso nella pista dello stadio comunale. Anche dopo la

ripresa della manifestazione nell’agosto 1979 il Palio si è

sempre corso dentro lo stadio. L’esigenza di una pista dedicata si è accentuata dopo la ristrutturazione dello stadio a seguito del passaggio della squadra locale in serie C. Superati gli ostacoli burocratici e le necessarie autorizzazioni la nuova pista lunga trecento metri sorgerà proprio accanto al Santuario della Madonna di San Pietro.

